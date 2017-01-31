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Кыргызстанка Кундуз Абдыкадырова вновь стала 62-й в лыжных гонках на Всемирной универсиаде

31/01/17 12:28, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Кыргызстанка Кундуз Абдыкадырова вновь стала 62-й на соревнованиях по лыжным гонкам на Всемирной зимней универсиаде, продолжающейся в городе Алматы (Казахстан). Об этом сообщил официальный сайт состязаний.

 

По его данным, сегодня в рамках универсиады прошла гонка преследования на пять километров. Участвовали 62 спортсменки. Тройку призеров составили россиянки Анна Нечаевская (13 минут 29,7 секунды) и Лилия Васильева (13 минут 47,8 секунды и казахстанка Анна Шевченко (13 минут 51 секунда). Абдыкадырова финишировала за 27 минут 28,3 секунды.

 

Напомним, 30 января отечественная спортсменка участвовала в индивидуальной гонке на пять километров и тоже заняла 62-е место.

 

URL: http://www.24.kg/sport/44142/

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