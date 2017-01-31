RSS
facebookfacebookgoogale+
Алмазбек Атамбаев. Год открытий
Кыргызстан в международных рейтингах: взлеты и падения
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 31 января 2017 года. Вторник. Бишкекское время 15:21
НОВОСТИ ДНЯ:
Спорт
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Лыжник Тариэль Жаркымбаев финишировал в гонке преследования на Всемирной универсиаде

31/01/17 15:01, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Кыргызстанец Тариэль Жаркымбаев сегодня выступил в лыжной гонке преследования на 10 километров на Всемирной зимней универсиаде, проходящей в городе Алматы (Казахстан). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

 

По его данным, на старт вышли 82 спортсмена; один из них в итоге не финишировал. Пьедестал почета заняли Дмитрий Ростовцев (РФ) – 26 минут 12,5 секунды, Валерий Гонтарь (РФ) – 26 минут 27,2 секунды и Сергей Микаелян (Армения) – 27 минут 4,5 секунды. Тариэль Жаркымбаев стал 81-м – 41 минута 49,7 секунды.

 

Напомним, 30 января Жаркымбаев выступил в индивидуальной гонке на 10 км, где стал 87-м.

 

URL: http://www.24.kg/sport/44154/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ