В Бишкеке прошел второй тур чемпионата Кыргызстана по баскетболу

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В Бишкеке прошел второй тур чемпионата Кыргызстана среди мужских команд по баскетболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.
Как отмечается, в рамках состязаний клуб «Тулпар-СКИФ» со счетом 75:24 разгромил КГЮА. «Токмок» переиграл КРСУ – 53:51. «Гризли» одолел «Тулпар-СКИФ-2» - 61:45. «Кант» сломил сопротивление «Манаса» - 57:50. «Политехник» не оставил шансов КНУ – 95:49.В перенесенном матче «Гиннес-29» разгромил «Нарын» - 105:23.
Третий тур намечен на 5 февраля.
URL: http://www.24.kg/sport/44169/