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В Бишкеке прошел второй тур чемпионата Кыргызстана по баскетболу

31/01/17 16:36, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

В Бишкеке прошел второй тур чемпионата Кыргызстана среди мужских команд по баскетболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

 

Как отмечается, в рамках состязаний клуб «Тулпар-СКИФ» со счетом 75:24 разгромил КГЮА. «Токмок» переиграл КРСУ – 53:51. «Гризли» одолел «Тулпар-СКИФ-2» - 61:45. «Кант» сломил сопротивление «Манаса» - 57:50. «Политехник» не оставил шансов КНУ – 95:49.В перенесенном матче «Гиннес-29» разгромил «Нарын» - 105:23.

 

Третий тур намечен на 5 февраля.

 

URL: http://www.24.kg/sport/44169/

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