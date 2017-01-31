RSS
facebookfacebookgoogale+
Алмазбек Атамбаев. Год открытий
Кыргызстан в международных рейтингах: взлеты и падения
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 31 января 2017 года. Вторник. Бишкекское время 16:52
НОВОСТИ ДНЯ:
Спорт
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

«Дордой» сыграл вничью с «Балканом» в квалификационном раунде Кубка АФК по футболу

31/01/17 16:37, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Клуб «Дордой» (Бишкек) сыграл вничью с «Балканом» (Туркменистан) в квалификационном раунде Кубка АФК по футболу. Об этом сообщает официальный сайт азиатской конфедерации данного вида спорта.

 

Как отмечается, поединок прошел сегодня в городе Оше. В первом тайме зрители голов не увидели. На 69-й минуте гости открыли счет, но через девять минут дордоевцы усилиями Алишера Азизова его сравняли. Итог – 1:1. Ответный поединок состоится 7 февраля в Туркменистане.

URL: http://www.24.kg/sport/44170/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ