«Дордой» сыграл вничью с «Балканом» в квалификационном раунде Кубка АФК по футболу

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Клуб «Дордой» (Бишкек) сыграл вничью с «Балканом» (Туркменистан) в квалификационном раунде Кубка АФК по футболу. Об этом сообщает официальный сайт азиатской конфедерации данного вида спорта.
Как отмечается, поединок прошел сегодня в городе Оше. В первом тайме зрители голов не увидели. На 69-й минуте гости открыли счет, но через девять минут дордоевцы усилиями Алишера Азизова его сравняли. Итог – 1:1. Ответный поединок состоится 7 февраля в Туркменистане.
URL: http://www.24.kg/sport/44170/