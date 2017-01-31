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Биатлонист Николай Матвеев стал 47-м на Всемирной универсиаде

31/01/17 16:36, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Биатлонист Николай Матвеев стал 47-м на Всемирной зимней универсиаде, продолжающейся в городе Алматы (Казахстан). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

 

По его данным, в рамках универсиады завершилась индивидуальная гонка на 20 километров среди мужчин. На старт вышли 50 спортсменов из 15 стран. Тройку призеров составили Баптист Жути (Франция) – 1 час 3 минуты 41 секунда, Сергей Корастылев (РФ) – 1 час 4 минуты 22 секунды и Семен Сучилов (РФ) – 1 час 4 минуты 46,5 секунды. Матвеев уложился в 1 час 29 минут 43,9 секунды.

URL: http://www.24.kg/sport/44171/

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