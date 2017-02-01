RSS
facebookfacebookgoogale+
Главные события кыргызского спорта-2016. Часть II
Главные события кыргызского спорта-2016. Часть I
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 1 февраля 2017 года. Среда. Бишкекское время 15:37
НОВОСТИ ДНЯ:
Спорт
A [-] размер текста [+] A
В Кыргызстане подвели итоги чемпионата страны по таэквондо WTF
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В Кыргызстане подвели итоги чемпионата страны по таэквондо WTF

1/02/17 14:16, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

В Кыргызстане подвели итоги чемпионата страны по таэквондо WTF. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

 

По их словам, соревнования прошли в Бишкеке. Среди взрослых за победу боролись около 60 спортсменов. В весовой категории до 54 килограммов лучшим стал Искендер Осмонов, до 58 кг – Нурсултан Асанбеков, до 63 кг – Асет Абдрахимов, до 68 кг – Арген Ташанов, до 74 кг – Акбар Айтахунов. Среди женщин в весе до 46 кг первенствовала Айдана Жолдошбекова, до 53 кг – Эльвина Мырзабекова, до 57 кг – Сауле Абдурахимова, до 62 кг – Айгерим Ашимова, до 67 кг – Жанара Нарынбекова.

 

Как сообщается, в турнире среди юниоров участвовали около 70 бойцов. В мужской части розыгрыша в своих категориях чемпионами стали Дуулат Шабданбеков, Ансар Махметов, Элдар Курманалиев, Акылбек Осмонкожоев, Владислав Якушев, Ислам Эмилов и Алияр Юбуров. В женской части турнира отличились Арина Курман, Анастасия Беседина и Диана Хамидова.

 

Фото из архива

 

URL: http://www.24.kg/sport/44221/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ