RSS
facebookfacebookgoogale+
Имамы в Кыргызстане. Первая линия обороны против экстремизма
Алмазбек Атамбаев. Год открытий
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 3 февраля 2017 года. Пятница. Бишкекское время 04:02
НОВОСТИ ДНЯ:
Спорт
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Сноубордист Тимур Губаев занял 16-е место на Всемирной универсиаде

2/02/17 16:13, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Сноубордист Тимур Губаев стал 16-м на Всемирной зимней универсиаде, проходящей в городе Алматы (Казахстан). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

 

По его данным, 1 и 2 февраля в рамках универсиады прошли состязания в дисциплине «сноубордкросс». Среди мужчин за победу боролись 32 спортсмена, в том числе три кыргызстанца. По итогам квалификации Алексей Вакурин стал 19-м, а Павел Вакурин – 26-м. Тимур Губаев пробился в 1/4 финала. Там он в своем заезде стал четвертым, а в итоговом протоколе – 16-м. Пока это лучший результат среди всех кыргызстанцев на данной универсиаде.

 

URL: http://www.24.kg/sport/44310/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ