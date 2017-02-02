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Николай Матвеев вновь стал 47-м на соревнованиях по биатлону на Всемирной универсиаде

2/02/17 16:13, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Кыргызстанец Николай Матвеев вновь стал 47-м на соревнованиях по биатлону на Всемирной зимней универсиаде. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

 

По его данным, сегодня у биатлонистов прошла десятикилометровая спринтерская гонка. На старт вышел 51 участник. Первое место занял Семен Сучилов (РФ) – 27 минут 2,3 секунды, второе – Дмитрий Иванов (РФ) – 27 минут 24,1 секунды, третье – Роман Еремин (РК) – 27 минут 24,6 секунды. Отечественный спортсмен управился за 35 минут 8,8 секунды.

 

Напомним, ранее Николай Матвеев выступил в индивидуальной гонке на 20 км, где также занял 47-е место.

URL: http://www.24.kg/sport/44311/

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