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Кыргызстанцы завоевали четыре медали на турнире по фехтованию в Казахстане

3/02/17 16:48, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Кыргызстанцы завоевали четыре медали на турнире по фехтованию в Казахстане. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР.

 

Как отмечается, в Алматы прошел открытый чемпионат РК среди юниоров и кадетов. От КР выступили 16 спортсменов. В личном зачете «серебро» завоевал Хасан Баудунов. «Бронзу» выиграли Бакытбек кызы Билим и Камила Ганженко. В командных состязаниях второе место заняли Камиля Абдыл-Хамитова, Екатерина Геттуева, Бакытбек кызы Билим и Мария Перетятько.

 

Как сообщается, впереди у фехтовальщиков чемпионат Азии, который пройдет с 24 февраля по 5 марта в Таиланде.

URL: http://www.24.kg/sport/44384/

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