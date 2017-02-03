Биатлонист Николай Матвеев выступил в гонке преследования на Всемирной универсиаде

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Биатлонист Николай Матвеев сегодня выступил в гонке преследования на
По его данным, на старт вышел 51 спортсмен. Тройку призеров составили Сергей Корастылев (РФ) – 32 минуты 8,3 секунды, Дмитрий Иванов (РФ) – 32 минуты 19,2 секунды и Семен Сучилов (РФ) – 32 минуты 26,9 секунды.
Отечественный спортсмен оказался среди 16 человек, которые остались без места в итоговом протоколе, так как отстали от лидера на круг.
Ранее в рамках универсиады Николай Матвеев выступил в индивидуальной гонке на
URL: http://www.24.kg/sport/44385/