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Биатлонист Николай Матвеев выступил в гонке преследования на Всемирной универсиаде

3/02/17 18:03, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Биатлонист Николай Матвеев сегодня выступил в гонке преследования на 12,5 километра на Всемирной зимней универсиаде, проходящей в городе Алматы (Казахстан). Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

 

По его данным, на старт вышел 51 спортсмен. Тройку призеров составили Сергей Корастылев (РФ) – 32 минуты 8,3 секунды, Дмитрий Иванов (РФ) – 32 минуты 19,2 секунды и Семен Сучилов (РФ) – 32 минуты 26,9 секунды.

 

Отечественный спортсмен оказался среди 16 человек, которые остались без места в итоговом протоколе, так как отстали от лидера на круг.

 

Ранее в рамках универсиады Николай Матвеев выступил в индивидуальной гонке на 20 км и спринтерской гонке на 10 км и дважды занял 47-е место.

 

URL: http://www.24.kg/sport/44385/

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