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Кикбоксер из Кыргызстана исполнил во время боя трюк героя «Матрицы»

3/02/17 20:01, Бишкек – ИА «24.kg»

Кикбоксер из Кыргызстана, 23-летний уроженец Бишкека Рафаэль Физиев стал звездой Сети, почувствовав себя Нео из культового фантастического боевика «Матрица». Об этом сообщил Life.

 

Как отмечается, в рамках турнира Toyota Marathon в городке Пхитсанулок Рафаэль Физиев встретился с местной звездой тайского бокса Согро Петьинди. Чтобы избежать сильнейшего удара ногой, кыргызстанец повторил трюк персонажа Киану Ривза, продемонстрировав невероятную гибкость и отклонившись от удара на 45 градусов.

 

 

 

Несмотря на фантастический «финт», Рафаэль Физиев потерпел поражение в бою.

URL: http://www.24.kg/sport/44402/

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