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Более 500 медалей завоевали кыргызские спортсмены в 2016 году

4/02/17 09:43, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

За 2016 год Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта провело 262 спортивно-массовых мероприятия, из них 105 международных. Такие данные представлены на итоговой коллегии ведомства.

 

Как сообщили в пресс-службе правительства, за отчетный период спортсмены командированы на 245 международных соревнований по различным видам спорта.

 

Всего отечественные спортсмены завоевали на крупных международных спортивно-массовых мероприятиях 538 медалей:

 

 

За показанные результаты 357 членов сборных команд КР получали стипендии. Общая сумма стипендиального фонда составила 32 миллиона сомов.

URL: http://www.24.kg/sport/44406/

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