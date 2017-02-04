Горнолыжник из КР стал 53-м на Всемирной зимней универсиаде

Горнолыжник Евгений Тимофеев стал 53-м на Всемирной зимней универсиаде, продолжающейся в городе Алматы (Казахстан). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

По его данным, в рамках универсиады прошли состязания в дисциплине «гигантский слалом». Стартовали 98 спортсменов. Из них на первой трассе с дистанции сошел 21, а на второй — еще девять. Первое место по итогам состязаний на двух трассах занял Джулио Джованни Боска (Италия) — 2 минуты 12,77 секунды. Вторым стал Джоэль Меллер (Швейцария) — 2 минуты 12,99 секунды, третьим — Седрик Ногер (Швейцария) — 2 минуты 13,39 секунды.

Евгений Тимофеев управился за 2 минуты 24,49 секунды. Второй представитель КР Максим Гордеев сошел с дистанции.

Напомним, ранее Тимофеев выступил в дисциплинах «супергигант» и «суперкомбинация».