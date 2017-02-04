Шахматисты из Кыргызстана пробились в десятку сильнейших на турнире Moscow Open

Шахматисты из Кыргызстана пробились в десятку сильнейших на международном фестивале Moscow Open, завершившемся 5 февраля в российской столице. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Как отмечается, в рамках фестиваля прошло первенство национальной студенческой шахматной лиги. За победу боролись 124 спортсмена из 12 стран. Первое место занял Заур Текеев, набравший восемь очков в девяти турах. Следом расположились Роман Кезин и Игорь Вахламов (все из РФ) — по семь очков. Наш Тагир Таалайбеков набрал 6,5 очка и стал восьмым. Мелис Маматов, у которого столько же очков, занял десятое место.

Как сообщается, на фестивале прошло еще несколько турниров. В общей сложности КР представили 12 шахматистов. Из них в десятку лучших вошли только два вышеназванных.