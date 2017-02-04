В Кыргызстане прошло первенство страны по дзюдо

В Бишкеке во Дворце спорта имени Кожомкула накануне завершилось первенство Кыргызстана среди юношей и девочек по дзюдо. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.
Фото: Федерация дзюдо КР
Как отмечается, в мужской части турнира в весовой категории 46 килограммов
высшую ступень пьедестала почета занял Талгат Кенжебеков, 50 кг
— Айбек уулу Кубанычбек, 55 кг
— Куттубек уулу Кубатбек, 60 кг
— Хамид Сансанза. В весе 66 кг
лучшим стал Ильчибек уулу Н., 73 кг
— Адиль Мырзаев, 81 кг
— Жумали уулу Амантур, 90 кг
— Умар Амиржанов, свыше 90 кг
— Дастан Сарбатов.
Как сообщается, в женской части турнира в весе 37 кг победила Сауле Алмазова, 40 кг — Анита Артамонова, 44 кг — Ажар Исаева, 48 кг — Айзада Айтпозова, 52 кг — Айдана Мамытканова. В весе 57 кг лучшей стала Асель Абетова, 63 кг — Бегимай Урустамова, 70 кг — Элиза Касеева, свыше 70 кг — Шахида Нармухамедова.