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Спорт

В Кыргызстане прошло первенство страны по дзюдо

В Бишкеке во Дворце спорта имени Кожомкула накануне завершилось первенство Кыргызстана среди юношей и девочек по дзюдо. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Федерация дзюдо КР
Фото: Федерация дзюдо КР
Как отмечается, в мужской части турнира в весовой категории 46 килограммов высшую ступень пьедестала почета занял Талгат Кенжебеков, 50 кг — Айбек уулу Кубанычбек, 55 кг — Куттубек уулу Кубатбек, 60 кг — Хамид Сансанза. В весе 66 кг лучшим стал Ильчибек уулу Н., 73 кг — Адиль Мырзаев, 81 кг — Жумали уулу Амантур, 90 кг — Умар Амиржанов, свыше 90 кг — Дастан Сарбатов.

Как сообщается, в женской части турнира в весе 37 кг победила Сауле Алмазова, 40 кг — Анита Артамонова, 44 кг — Ажар Исаева, 48 кг — Айзада Айтпозова, 52 кг — Айдана Мамытканова. В весе 57 кг лучшей стала Асель Абетова, 63 кг — Бегимай Урустамова, 70 кг — Элиза Касеева, свыше 70 кг — Шахида Нармухамедова.
Ссылка: http://www.24.kg/sport/44444/
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