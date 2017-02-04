Спортивный календарь с 6 по 12 февраля

29 января — 8 февраля.
За победу борются около 1,6 тысячи спортсменов из 54 стран, в том числе девять представителей Кыргызстана. В программе 12 видов спорта.
Игроки, которые займут с первого по
Участвуют 35 спортсменок из 19 стран, в том числе кыргызстанка Эмма Нургазиева. Она вступит в борьбу на стадии квалификации. На прошлой неделе она играла на другом турнире в Анталье и выбыла из борьбы на ранней стадии.
«Отстрелявшись» на Всемирной универсиаде, наши горнолыжники отправляются в Европу. На ЧМ они поборются за рейтинговые очки, необходимые для квалификации на
7 февраля. Кубок АФК по футболу, квалификационный раунд,
«Балкан» (Туркменистан) — «Дордой» (Кыргызстан).
Противостояние состоит из двух матчей. Первый состоялся 31 января в Оше. «Дордой» не смог одолеть гостей и здорово осложнил себе задачу по выходу в следующий круг.
Турнир юбилейный, проводится в
От Кыргызстана выступят две фигуристки, которые тоже готовятся к Азиаде.
Турниры у легкоатлетов идут один за другим. Нынешний — репетиция чемпионата Кыргызстана, который состоится неделей позже.
Нынешний сезон для наших снукеристов будет насыщенным. Чего стоит чемпионат Азии, который пройдет весной в Кыргызстане. Кубок Федерации — один из этапов подготовки к нему.
12 февраля. Чемпионат Кыргызстана среди мужских команд по баскетболу, четвертый тур. Бишкек,
Турнир набирает обороты. В этом году в нем участвует рекордное число команд, что говорит о долгожданном возрождении кыргызского баскетбола.
«Алга» —
КРСУ — «Кант», 10.30,
«Политехник» —
КНУ — «Токмок», 13.30,
КГЮА —
«Нарын» — «Гризли», 19.30.