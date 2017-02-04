Нурдин Сапарбаев выиграл второй тур чемпионата Кыргызстана по настольному теннис

Нурдин Сапарбаев выиграл второй тур открытого чемпионата Кыргызстана по настольному теннису по лигам. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.

По его словам, соревнования прошли 5 февраля в Бишкеке в Центре настольного тенниса «Карвен». Участвовали около ста спортсменов из КР и Туркменистана. В высшей лиге выступил без поражений Нурдин Сапарбаев. Второе место у Вячеслава Клычева, третье — у Талгата Сагындыкова.

После двух туров лидируют Талгат Сагындыков и Вячеслав Клычев (по четыре очка). Всего турнир состоит из 10 туров. Третий намечен на 4–5 марта.