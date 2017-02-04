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Спорт

В Кызыл-Кие прошли девять матчей чемпионата КР по футзалу

В городе Кызыл-Кие прошли девять матчей в рамках Суперлиги — чемпионата Кыргызстана по футзалу. Об этом сообщила Федерация футбола КР.

По ее данным, 3 февраля «Химик» со счетом 5:2 одолел «Алгу», «Фарватер» был сильнее EREM — 2:0, «Талас» обыграл «Баткен Сити» — 4:3. 4 февраля «Химик» победил «Талас» — 9:6, «Фарватер» обыграл «Баткен Сити» — 2:0, а вот EREM и «Алга» победителя не выявили — 2:2. Наконец 5 февраля EREM не оставил шансов «Таласу» — 11:2, «Алга» разгромила «Баткен Сити» — 13:2, а «Фарватер» сломил сопротивление «Химика» — 4:3.

Как сообщается, в турнирной таблице лидирует «Мурас», набравший 37 очков в 14 матчах. Далее следуют EREM (33 очка) и «Алга» (32 очка), проведшие по 16 поединков. Эти три команды уже обеспечили себе место в полуфинальной стадии турнира.
Ссылка: http://www.24.kg/sport/44483/
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