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Спорт

Кыргызстанцы выиграли пять золотых медалей на международном турнире по боксу

Фото: Пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР

Кыргызстанцы выиграли пять золотых медалей на международном турнире по боксу, завершившемся в Бишкеке. Об этом ИА «24.kg" сообщила главный секретарь соревнований Айнура Сыдыкова.

По ее словам, накануне во Дворце спорта имени Кожомкула прошли традиционные состязания, посвященные памяти Героя Советского Союза Дуйшенкула Шопокова. Участвовали 113 спортсменов из шести стран. На счету кыргызстанцев 23 медали: пять золотых, восемь серебряных и 10 бронзовых.

Награды высшего достоинства завоевали Туркбай уулу Мирлан (весовая категория 49 килограммов), Азат Усеналиев (52 кг), Сирожиддин Абдуллаев (56 кг), Омурбек Малабеков (60 кг) и Нурлан Кобашев (64 кг). По два «золота» у представителей Узбекистана и Китая, одно — у казахстанцев.

Пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР
Фото: Пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР. Бой в рамках международного турнира по боксу памяти Д.Шопокова.

Как сообщается, лучшим боксером турнира признан Козимбек Мардонов (Узбекистан), лучшим тренером — Марат Сакеев (Чуйская область), лучшим судьей — Айдамир Ералиев (Казахстан).
Ссылка: http://www.24.kg/sport/44484/
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