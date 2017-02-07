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Спорт

Горнолыжники из Кыргызстана неудачно выступили на Всемирной зимней универсиаде

Горнолыжники из Кыргызстана сегодня неудачно выступили в слаломе на Всемирной зимней универсиаде, продолжающейся в городе Алматы (Казахстан). Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

Как отмечается, по регламенту участникам необходимо преодолеть две трассы. На первой стартовали 85 спортсменов. Тройку лидеров составили Рихард Ляйтгеб и Бернхард Биндеритш из Австрии и Рикард Кааре (Швеция). 38 человек не смогли финишировать. Среди них оказались оба кыргызстанца — Евгений Тимофеев и Максим Гордеев. Поскольку они не финишировали на первой трассе, то ко второй не допускаются.

Напомним, Максим Гордеев еще выступил в дисциплине «гигантский слалом», где тоже не финишировал. Тимофеев попробовал силы в четырех дисциплинах. Лучший результат — 41-е место.
Ссылка: http://www.24.kg/sport/44577/
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