Кыргызстанцы завоевали четыре медали на международном турнире по самбо среди инвалидов по слуху, прошедшем в Зеленограде (Россия). Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Как отмечается, в состязаниях участвовали спортсмены из восьми стран. На счету представителей КР по две золотые и бронзовые награды. Высшую ступень пьедестала почета заняли Марсбек Атабеков (весовая категория 57 килограммов) и Каналбек уулу Ильгиз (свыше 90 кг). Третьими стали Максат Бейшенкулов (62 кг) и Закир Турдиев (82 кг).