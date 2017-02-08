Кыргызстанцы победили на турнире по джиу-джитсу в США

Кыргызстанцы победили на международном турнире по джиу-джитсу , прошедшем в городе Филадельфии (США).

По словам президента Федерации бразильского джиу-джитсу КР Абдурахманхаджи Муртазалиева, в состязаниях участвовали представители Мексики, Эквадора, Кореи, Китая и других стран. Нашу страну представляли два спортсмена. «Борьба за победу разворачивалась в двух видах единоборств. На турнире по бразильскому джиу-джитсу в весовой категории 65 килограммов Нестан Киязова завоевала золотую награду. В грепплинге она стала второй», — сказал ИА «24.kg" Абдурахманхаджи Муртазалиев.

«Я тоже выступил в обоих видах (в весе 85 кг) и дважды занял первое место. Причем в состязаниях по грепплингу боролся среди профессионалов и за победу получил чемпионский пояс», — отметил он.