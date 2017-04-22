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Спорт

Рафаэль Физиев нокаутировал соперника на турнире по тайскому боксу в Бангкоке

Кыргызстанец Рафаэль Физиев нокаутировал соперника на международном турнире MX Muay Xtreme по тайскому боксу, прошедшем 21 апреля в Бангкоке (Таиланд).

В программе состязаний было шесть боев с участием 12 спортсменов из шести стран. В пятом по счету — главном бою вечера в весовой категории 71 килограмм встретились Йодпаяк Ситсонгпинонг (Таиланд) и Рафаэль Физиев. Три из четырех предыдущих поединков завершились победой местных бойцов по очкам, и лишь в одном благодаря нокауту успех праздновал иностранец. Нокаутировал противника и кыргызстанец. В первом раунде они обменялись несколькими жесткими атаками, а едва начался второй, Физиев мощным ударом повалил Ситсонгпинонга на ринг, и тот не смог продолжить схватку.

В заключительном, шестом бою в весе 61 кг схлестнулись Петчнамом Сасипрапагум (Таиланд) и Нуржаман Эшбаев (Кыргызстан). В третьем раунде кыргызстанец нанес противнику несколько сильных ударов подряд, судья остановил схватку и больше не позволил тайцу биться. Еще один нокаут в пользу отечественного спортсмена.
Ссылка: http://www.24.kg/sport/50209/
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