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Техноблог

Первые плавучие дата-центры намерена запустить компания Samsung в 2028 году

Компания Samsung намерена ввести в эксплуатацию свои первые плавучие центры обработки данных во втором квартале 2028 года. По данным Datacenter Dynamics, подразделение Samsung Heavy Industries уже работает над несколькими перспективными проектами и рассчитывает получить первые заказы на строительство таких объектов.

Samsung
Фото Samsung

Для реализации инициативы Samsung Heavy Industries подписала меморандум о взаимопонимании с греческой судостроительной компанией Capital и британским классификационным обществом Lloyd's Register. В рамках сотрудничества Samsung займется разработкой технологической платформы, Capital будет искать проекты и инвесторов, а Lloyd's Register обеспечит взаимодействие с регулирующими органами.

В мае Samsung Heavy Industries также заключила соглашение с американской компанией Mousterian Corporation (M3), предусматривающее совместную разработку плавучих дата-центров промышленного уровня. Основатели M3 ранее участвовали в создании проекта плавучих дата-центров Nautilus.

Многие компании по всему миру запускают проекты плавучих производств, видя в них экономически выгодную альтернативу дорогим наземным объектам в условиях дефицита свободной земли и ее подорожания.
Ссылка: http://www.24.kg/tehnoblog/381257/
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