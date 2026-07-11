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Техноблог

Apple подала в суд на OpenAI, обвинив компанию в краже коммерческих секретов

Корпорация Apple подала в суд на OpenAI, обвинив компанию в краже коммерческих секретов. Об этом сообщает The New York Times.

из архива
Фото из архива. Apple подала в суд на OpenAI, обвинив компанию в краже коммерческих секретов

Уточняется, что иск подан в окружной суд США по Северному округу штата Калифорния. Разработчик iPhone заявил, что OpenAI просила кандидатов из Apple раскрыть подробности секретных проектов, а также принести на собеседования компоненты устройств и прототипы.

Apple обвинила бывшего сотрудника Чан Лю в том, что во время работы в OpenAI он использовал ноутбук своего бывшего коллеги, чтобы получить доступ к техническим документам и скачать их. Он также указывал коллеге, какую информацию о еще не анонсированных продуктах ей следует изучить перед собеседованиями. Кроме того, экс-сотрудник планировал получить доступ к внутренним документам с помощью ноутбука, принадлежащего Apple, который не вернул при увольнении, следует из иска.

Компания также обвинила OpenAI в том, что та использовала конфиденциальную информацию для обращения к производственным партнерам Apple — в частности, попросив одного из них
а OpenAI, обвинив компанию в краже коммерческих секретов.

OpenAI также обвиняют в том, что та использовала конфиденциальную информацию для обращения к производственным партнерам Apple — в частности, попросив одного из них продемонстрировать технологию по финишной обработке металла на устройствах.

Согласно иску, в феврале Apple направила OpenAI письмо, в котором выразила обеспокоенность тем, что конфиденциальная информация может «ненадлежащим образом попадать в сферу деятельности» последней, однако ответа не получила.
Ссылка: http://www.24.kg/tehnoblog/381394/
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