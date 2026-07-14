Основатель DeepSeek стал самым богатым разработчиком ИИ-модели в мире

Основатель DeepSeek Лян Вэньфэн стал самым богатым разработчиком ИИ-модели в мире, сообщает Bloomberg.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, его состояние оценивается почти в 36 миллиардов долларов. Он также стал восьмым богатейшим человеком Китая.

Лян Вэньфэн опережает сооснователя Anthropic Дарио Амодеи (состояние — почти 8 миллиардов долларов), и Грега Брокмана из OpenAI (25,5 миллиарда долларов).

Стремительный рост капитала произошел после очередного раунда финансирования его компании, в ходе которого его состояние, ранее оценивавшееся в 16,7 миллиарда долларов, увеличилось более чем вдвое.

Лян Вэньфэн окончил университет по специальности «информационные и коммуникационные технологии». Основал DeepSeek в 2023 году.

DeepSeek — китайская компания, специализирующаяся на разработке больших языковых моделей (LLM) и технологий искусственного интеллекта. Базируется в Ханчжоу.