Купите своему за 225 долларов? Tesla выпустила беговел для маленьких детей

Компания Tesla выпустила детский беговел Balance Bike for Kids. Он уже доступен к продаже в онлайн-магазине Tesla Shop. Об этом сообщает Electrek.

Бeговел — это велосипед без педалей и приводного механизма: ребенок сам отталкивается ногами, что, как считают эксперты, помогает ему развить чувство баланса перед пересадкой на обычный велосипед.

Модель получила легкую раму из магния, регулируемое сиденье с пятью уровнями высоты, а также фирменную надпись Tesla сбоку и логотип «T» спереди.

Производитель указывает минимальную длину ноги ребенка в 13,7 дюйма (примерно 35 сантиметров) и максимальную массу райдера в 77 фунтов (около 35 килограммов). Инструменты для сборки идут в комплекте. Бeговел рассчитан на детей от двух до пяти лет.