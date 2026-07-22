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Техноблог

Новый сервис. Apple хочет давать в аренду свои гаджеты

Apple намеревается запустить новый сервис Apple Upgrade, который позволит пользователям получать iPhone и другие устройства компании по долгосрочной платной подписке. Об этом сообщает AppleInsider со ссылкой на Bloomberg.

СМИ
Фото СМИ. Сервис Apple Upgrade позволит получать новые iPhone по долгосрочной платной подписке
По данным источников, запуск программы ожидается 28 июля. Она будет работать при поддержке кредитной компании Klarna и первоначально станет доступна в США как в розничных магазинах Apple, так и при онлайн-покупках.

Сервис позволит оформить подписку не только на iPhone, но и на отдельные модели Mac, iPad и Apple Watch. Для iPhone и Apple Watch срок программы составит 24 месяца, а для Mac и iPad — 36 месяцев.

Пользователи будут ежемесячно оплачивать стоимость устройства, при этом смогут досрочно погасить платежи, перейти на новую модель до окончания срока действия программы или по завершении договора оставить устройство себе либо вернуть его.

Отмечается, что некоторые действия в рамках программы могут сопровождаться дополнительными комиссиями. Для участия также потребуется пройти проверку кредитоспособности, которую будет проводить Klarn.

По информации издания, в программу не войдут Apple Watch SE, базовая версия iPad, iPhone 16 и MacBook Neo. Кроме того, Apple Upgrade не будет доступен для корпоративных и образовательных клиентов.
Ссылка: http://www.24.kg/tehnoblog/382515/
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