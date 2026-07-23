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Техноблог

Nokia выпустила кнопочный телефон-пауэрбанк

Nokia представила кнопочный телефон с рекордным аккумулятором, сообщает издание Notebookcheck.

Аппарат Nokia 300 Power Bank появился на Филиппинах. Его разработала компания HMD Global, которая многие годы перевыпускает классические кнопочные девайсы под легендарным финским брендом.

Отличительной особенностью гаджета стал рекордный аккумулятор емкостью 3 тысячи 700 миллиампер-часов. В HMD заявили, что в режиме ожидания телефон может проработать до 45 дней, в режиме разговора — до 26 часов. Также устройство имеет порт USB-C, благодаря чему к телефону можно подключать другие гаджеты и заряжать, как через пауэрбанк.

Эксперты считают, что новый аппарат визуально напоминает Nokia 800 Tough, выпущенный в 2019 году. Nokia 300 Power Bank также имеет кнопочную клавиатуру, 2,4-дюймовый QVGA-экран, камеру разрешением 0,3 мегапикселя и защиту от влаги по стандарту IP65. Кроме того, девайс вышел со встроенным фонариком — при его включении на одном заряде батареи устройство может проработать до 23 часов.

Стоимость Nokia 300 составила 1 тысячу 990 филиппинских песо (примерно 32,22 доллара).
Ссылка: http://www.24.kg/tehnoblog/382679/
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