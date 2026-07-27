Компания Apple занимается разработкой смартфона с двумя аккумуляторами, сообщает издание Macworld.

Фото иллюстративное. iPhone с двумя аккумуляторами планирует выпустить компания Apple

Эксперты издания изучили код бета-версии iOS 27 (публичная версия операционной системы выйдет осенью). В нем обнаружили упоминания о смартфоне, который имеет сразу два аккумулятора. Речь может идти о складном iPhone.

Так, код раскрыл сообщения, которые будут демонстрироваться пользователям устройства, — «Аккумуляторы этого iPhone работают как положено», «Состояние батарей в этом iPhone значительно ухудшилось» и так далее. В материале уточняется, что слова «аккумулятор» и «батарея» намеренно использовались во множественном числе.

Предполагается, что две батареи будет иметь iPhone Ultra. В каждой половинке корпуса, соединенного шарниром, будет находиться аккумулятор. Также авторы Macworld заметили, что один аккумулятор можно будет отремонтировать или заменить отдельного от другого — конструкция складного телефона оставляет такую техническую возможность.

Анонс iPhone Ultra ожидают осенью 2026 года.