Это не соцсети. Эксперты выяснили, где больше времени проводят пользователи

Электронная почта оказалась самым востребованным интернет-сервисом среди пользователей компьютеров, опередив популярные видеоплатформы и социальные сети. Такие выводы сделали исследователи из Северо-Восточного университета США, проанализировавшие поведение пользователей в браузерах, сообщает Techxplore.

Лидером по времени использования стал Gmail. На почтовый сервис Google пришлось 16,38 процента всего времени, которое участники исследования проводили в браузере. Среднестатистический пользователь проводил в Gmail больше времени, чем суммарно на сотнях тысяч менее популярных сайтов из выборки.

Второе место занял YouTube, на который пришлось 10,38 процента пользовательского времени. Третью позицию занял Facebook с показателем 7,97 процента.

При этом поисковая система Google оказалась ниже Gmail, поскольку пользователи обычно используют поиск для выполнения конкретной задачи и проводят на странице относительно мало времени.

Профессор компьютерных наук Дэвид Лейзер отметил, что высокий показатель Gmail связан с ролью электронной почты в повседневной жизни. Сервис остается важным инструментом для работы, учебы и личного общения, поэтому пользователи регулярно возвращаются к нему для обработки сообщений и работы с документами.

Исследование также выявило существенные различия между возрастными группами. Пользователи старше 65 лет проводят в Gmail более трети времени, которое они тратят на интернет с компьютера. Среди молодых пользователей доля почтового сервиса значительно ниже и составляет около 11,6 процента.

Похожая тенденция наблюдается у Facebook. Среди старшей аудитории социальная сеть занимает около 14 процентов времени, тогда как у молодых пользователей этот показатель составляет примерно 2 процента.

Авторы исследования отмечают, что десять крупнейших интернет-платформ суммарно занимают почти половину всего времени пользователей в браузерах. Это демонстрирует, насколько сильно цифровая активность сосредоточена вокруг нескольких технологических компаний.

Отдельно исследователи отметили рост популярности ИИ-сервисов. Новостные сайты уступили по посещаемости даже чат-ботам, включая ChatGPT.