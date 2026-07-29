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Техноблог

Загадка пещеры Паучихи: ученые расшифровали геном древнего народа

Международная группа исследователей расшифровала ДНК останков древних людей из высокогорного региона Ладакх на севере Индии, открыв неизвестную ранее популяцию с уникальным генетическим профилем.

Freepik
Фото Freepik. В Индии нашли останки древней популяции людей
Находку сделали в пещере Старой Леди Паучихи на высоте 4 тысячи метров над уровнем моря, где археологи извлекли останки 10 человек. Радиоуглеродный анализ и расшифровка генома показали, что жившая около 1 тысячи 500 лет назад популяция обладала однородным генетическим кодом.

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Геном обитателей пещеры проявил идеальное сочетание двух великих азиатских ветвей: 50 процентов ДНК совпали с профилем жителей Северной Индии, а остальные 50 процентов оказались идентичны генам древних тибетцев.

Математическое моделирование на основе анализа фрагментов ДНК установило, что процесс смешения южноазиатских и тибетских предков начался около 2 тысяч 800 лет назад — за 1 тысячу 300 лет до жизни людей, чьи кости изучили ученые.

Исследователи выяснили, что эта группа не исчезла бесследно: представители ancient-популяции передали свои гены современным народам минеро и балти, населяющим Гималаи сегодня.
Ссылка: http://www.24.kg/tehnoblog/383428/
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