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Техноблог

Самолет Airbus впервые летел без посадок более суток

Пассажирский лайнер модификации Airbus A350-1000ULR в ходе испытательного рейса впервые в истории гражданской авиации находился в непрерывном полете более суток. Самолет поднялся в воздух в австралийском городе Мельбурн и успешно приземлился во французской Тулузе.

qantasnewsroom.com
Фото qantasnewsroom.com. Экипаж и сотрудники компаний перед полетом
Общая продолжительность беспосадочного путешествия составила 24 часа 24 минуты. За это время воздушное судно преодолело 23 тысячи 75 километров, пролетев над акваторией Тихого океана, территорией Канады и Соединенных Штатов Америки.

Специальная модификация лайнера разрабатывается в рамках масштабного проекта австралийского авиаперевозчика Qantas под названием Project Sunrise. Главная цель инициативы — запустить прямые коммерческие рейсы, соединяющие города Австралии с Лондоном и Нью-Йорком без промежуточных остановок.

Для реализации сверхдальних перелетов конструкторы оснастили самолет дополнительным топливным баком емкостью 20 тысяч литров. Кроме того, салон воздушного судна получил более просторную компоновку, рассчитанную на 238 пассажиров, и специальную зону для отдыха. Получение первых серийных машин и запуск регулярных маршрутов авиакомпания планирует в 2027 году, пишет Forbes.
Ссылка: http://www.24.kg/tehnoblog/383480/
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