Сыграть в кок бору теперь можно онлайн: в Кыргызстане разработали игру

В Кыргызстане создали онлайн-игру, посвященную национальной игре кок бору.
Разработчики перенесли основные элементы соревнования в цифровой формат. Игрокам нужно управлять всадником, поднимать улак и забрасывать его в тайказан соперника.
По правилам игры, чтобы завладеть улаком, игрок должен подъехать к нему и нажать специальную кнопку. Если несколько всадников одновременно пытаются забрать тушу, запускается математическая дуэль — улак получает тот, кто первым даст правильный ответ.
Игра также учитывает командную механику кок бору и требует от игроков выбирать тактику — атаковать, уходить от столкновений или искать свободные зоны на поле.
Играть в нее можно прямо на сайте bilimai.kg, устанавливать отдельное приложение не требуется.