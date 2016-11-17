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Появился чудо-дисплей, который поместится и в дамской сумочке

17/11/16 15:53, Бишкек – ИА «24.kg»

Чудо-экран SPUD (Spontaneous Pop-up Display) диагональю 24 дюйма привлекателен сразу по нескольким пунктам: портативен, компактен в собранном виде и легок.

 

Изображение на экране видно даже при ярком солнце, к тому же его можно подключить к компьютеру, ноутбуку, планшету или смартфону благодаря наличию портов HDMI и USB.

 

  • Время автономной работы дисплея от 3 до 6 часов в зависимости от настроенной яркости экрана.

SPUD - проекционный 24-дюймовый дисплей HD-разрешения (1280х720 пикселей, соотношение сторон 16:9), который можно взять куда угодно: на дачу, пикник, в турпоход, в гости, на работу и так далее.

 

Он состоит из своеобразного чехла-короба, складывающегося словно зонтик, стереодинамиков и компактного DLP-проектора со встроенным аккумулятором. Кожух создан из специального немнущегося материала, поэтому появление противных складок ему не грозит.

 

 

Весит вся конструкция 900 граммов. В сложенном виде экран имеет габариты 17х5,5х19 см, в развернутом - 53х28х36 см и диагональ в 61 сантиметр.

 

Стоимость складного экрана SPUD в рамках предзаказа составляет $374, готовый продукт обещают выпустить летом 2017 года. Тогда цена составит $499.

URL: http://www.24.kg/tehnoblog/40055/

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