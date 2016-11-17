Официально представили мощный смартфон OnePlus 3T

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Китайской компанией OnePlus официально представлен мощный смартфон OnePlus 3T. С момента выпуска предыдущего флагмана OnePlus 3 прошло почти полгода.
Новый смартфон - усовершенствованная версия на базе Snapdragon 821. Новинка получила фронтальную камеру с разрешением 16 мегапикселей против 8-мегапиксельного модуля у обычного OnePlus 3 и аккумулятор емкостью 3400 мАч.
Другие характеристики и дизайн при этом остались такими же, за исключением нового цвета корпуса.
Как и предшественник, аппарат получил цельнометаллический корпус, сзади которого две пластиковые полоски и выпирающая над основной поверхностью камера. Как и в OnePlus 3, она лишена двойной вспышки и лазерного автофокуса.
Фронтальная панель устройства также не изменилась - под дисплеем механическая кнопка с датчиком отпечатков пальцев. Нижнюю грань украшает динамик, 3,5-миллиметровый разъем и порт USB. Элементы управления остались на левой грани смартфона.
Размер дисплея -
В продажу OnePlus 3T поступит 22 ноября по $439.
URL: http://www.24.kg/tehnoblog/40057/