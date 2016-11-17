Официально представили мощный смартфон OnePlus 3T

Китайской компанией OnePlus официально представлен мощный смартфон OnePlus 3T. С момента выпуска предыдущего флагмана OnePlus 3 прошло почти полгода.

Новый смартфон - усовершенствованная версия на базе Snapdragon 821. Новинка получила фронтальную камеру с разрешением 16 мегапикселей против 8-мегапиксельного модуля у обычного OnePlus 3 и аккумулятор емкостью 3400 мАч.

Другие характеристики и дизайн при этом остались такими же, за исключением нового цвета корпуса.

Как и предшественник, аппарат получил цельнометаллический корпус, сзади которого две пластиковые полоски и выпирающая над основной поверхностью камера. Как и в OnePlus 3, она лишена двойной вспышки и лазерного автофокуса.

Фронтальная панель устройства также не изменилась - под дисплеем механическая кнопка с датчиком отпечатков пальцев. Нижнюю грань украшает динамик, 3,5-миллиметровый разъем и порт USB. Элементы управления остались на левой грани смартфона.

Размер дисплея - 5,5 дюйма , у смартфона 6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной памяти без возможности расширения, два слота для SIM-карт, поддержка 4G LTE. Весит смартфон 158 граммов .

В продажу OnePlus 3T поступит 22 ноября по $439.