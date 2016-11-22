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Хакеры атаковали банкоматы в странах СНГ, включая Кыргызстан

22/11/16 10:36, Бишкек – ИА «24.kg»

Международная преступная группа совершила ряд удаленных кибератак на банкоматы более 10 стран, включая Кыргызстан, Россию, государства СНГ и Евросоюза. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на международную компанию по предотвращению и расследованию киберпреступлений и мошенничеств Group-IB.

 

По ее данным, атакам подверглись банки Армении, Беларуси, Кыргызстана, Грузии, Молдовы и России. Среди пострадавших Румыния, Великобритания, Нидерланды и Испания. Информация о пострадавших банках и суммах потерь не приводится.

 

Ежегодный ущерб от кибератак составляет $400 миллиардов

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Суть атак в том, что при помощи специального программного обеспечения преступники заставляют банкоматы выдавать наличные. Отмечается, что подобные атаки проводились и ранее, однако масштаб их был намного меньше.

 

Глава отдела расследований Group-IB Дмитрий Волков считает, что мошенничество в этой сфере будет набирать обороты. «Ожидается, что атаки на банкоматы станут одной из ключевых угроз для банков: они позволяют киберпреступникам совершать нападения из любой точки мира и атаковать всю сеть банкоматов, не попадая в зону внимания служб безопасности», - сказал он.

URL: http://www.24.kg/tehnoblog/40237/

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