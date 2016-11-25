В Японии выпустили смартфоны в честь темной и светлой Силы из «Звездных войн»

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Японский мобильный оператор SoftBank выпустил смартфоны в честь фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Об этом сообщило издание The Verge.
Как отмечается, телефоны представлены в двух версиях, отражающих темную и светлую стороны Силы.
Производством устройств занималась компания Sharp. У смартфонов 5,3-дюймовый IGZO-дисплей, процессор Snapdragon 820, 22,6-мегапиксельная камера, аккумулятор емкостью 3000 мАч, 3 Гб оперативной памяти, 32 Гб внутренней памяти (плюс слот для microSD).
В телефонах есть тематические эмодзи, рингтоны, будильник, «живые» обои, игра Star Wars: Force Collection. Приложение Star Wars Movie Player позволит просматривать фильм «Звездные войны: Пробуждение силы» до 2020 года.
Смартфоны поступят в продажу в Японии 2 декабря.
URL: http://www.24.kg/tehnoblog/40489/