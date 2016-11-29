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Google запустила экскурсии в очках виртуальной реальности

29/11/16 16:25, Бишкек – ИА «24.kg»

Компания Google выпустила VR-версию сервиса Google Earth, рассчитанную на использование с гарнитурой HTC Vive. Об этом сообщила The Next Web.

 

Google Earth VR позволяет совершить виртуальные экскурсии по множеству достопримечательностей, облетев их с самых живописных ракурсов. Сервис имеет богатый выбор локаций, включая Амазонку, Манхэттен, Гранд-Каньон, швейцарские Альпы, Эйфелеву башню, пирамиду Хеопса и массу других, не менее интересных мест.

 

 

VR-версия Google Earth полностью бесплатна и доступна для свободного скачивания в Steam. Правда, в настоящий момент приложение поддерживается лишь на гарнитурах HTC Vive, релиз для остальных VR-устройств обещают лишь в 2017 году.

URL: http://www.24.kg/tehnoblog/40678/

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