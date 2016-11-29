Google запустила экскурсии в очках виртуальной реальности

Компания Google выпустила VR-версию сервиса Google Earth, рассчитанную на использование с гарнитурой HTC Vive. Об этом сообщила The Next Web.

Google Earth VR позволяет совершить виртуальные экскурсии по множеству достопримечательностей, облетев их с самых живописных ракурсов. Сервис имеет богатый выбор локаций, включая Амазонку, Манхэттен, Гранд-Каньон, швейцарские Альпы, Эйфелеву башню, пирамиду Хеопса и массу других, не менее интересных мест.

VR-версия Google Earth полностью бесплатна и доступна для свободного скачивания в Steam. Правда, в настоящий момент приложение поддерживается лишь на гарнитурах HTC Vive, релиз для остальных VR-устройств обещают лишь в 2017 году.