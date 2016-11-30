YouTube может уйти из России из-за изменений в законах

Законопроект об ограничении до 20 процентов иностранного участия в аудиовизуальных сервисах может вынудить YouTube к уходу из России. К такому заключению пришли в правовом комитете Медиакоммуникационного союза (МКС), разработавшего поправки, пишет «Коммерсант».

Внесенный в Госдуму законопроект запрещает иностранное владение долей более 20 процентов в компаниях - организаторах аудиовизуальных сервисов с профессиональным контентом, аудитория которых в России превышает 100 тысяч пользователей за месяц, или более 20 тысяч пользователей в одном конкретном регионе.

YouTube, где пользователи размещают в том числе контент собственного производства, подпадает под понятие «организатор аудиовизуального сервиса», говорится в заключении правового комитета МКС. При этом на сервисе размещается как профессиональный, так и пользовательский контент, а методики по отделению одного от другого нет.

По информации источников издания, в МКС в настоящее время идут споры из-за законопроекта. Недовольство поправками выражают члены союза из числа операторов связи. Отмечается, что в случае принятия законопроекта контент иностранных онлайн-кинотеатров будут размещать за границей, а не на серверах в России.

В этом случае путь контента от сервера онлайн-кинотеатра до абонентского устройства пользователя будет длиннее, что приведет к резкому росту валютных затрат всех операторов связи и ухудшению качества услуг.