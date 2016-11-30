Facebook «зачистил» сообщения в аккаунте своего создателя Марка Цукерберга

Несколько сообщений руководителя Facebook Марка Цукерберга 29 ноября исчезли из его аккаунта по технической ошибке. Об этом пишет The International Business Times.

Около десяти исчезнувших постов Марка Цукерберга касались, в частности, темы выборов и увеличения числа фейковых новостей в социальной сети. Сообщения позже восстановили.

Представитель компании рассказал The Verge, что все произошло случайно. «Это случилось из-за ошибки в одной из наших систем, сообщения восстановлены. Аккаунт Марка не был взломан, и он сам пишет свои сообщения», - сказал он.

Как уточняется, временно исчез один из постов Цукерберга от 12 ноября, где он отреагировал на выборы в США и на сообщения о роли Facebook в распространении вымышленных новостей и теорий заговора.

Многие критики утверждали, что распространение ложной информации в социальной сети, возможно, помогло склонить избирателей в пользу избранного президента США Дональда Трампа.

По словам Марка Цукерберга, 99 процентов Facebook является подлинным и есть «лишь небольшое количество фейковых новостей и мистификаций». По его мнению, маловероятно, что этот небольшой процент повлиял на исход выборов, написал он.

Тем не менее Марк Цукерберг признал, что компании следует прилагать больше усилий в борьбе с мистификациями на медиа-платформе.

В другом исчезнувшем посте, от 19 ноября, был изложен план борьбы с выдуманными новостями. Он включал такие меры, как улучшение систем обнаружения и верификации данных.

12 ноября Facebook по ошибке отметила множество страниц живых пользователей как умерших. Сеть причислила к умершим и Марка Цукерберга.

Его страницу в соцсети увековечили, а в пользовательской шапке стояло сообщение: «Мы надеемся, что люди, любящие Марка, найдут утешение в том, чтобы помнить и прославлять его жизнь».

Позднее компания сообщила, что исправила ошибку.

Facebook с 2014 года позволяет «увековечивать» профили умерших пользователей, чтобы их друзья и родственники могли делиться на страницах воспоминаниями.