Apple раскрыла список лучших в 2016 году приложений для смартфонов

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Компания Apple составила ежегодный рейтинг самых скачиваемых платных и бесплатных программ за последние 12 месяцев. Об этом сообщил Life.
Следом идет Messenger от Facebook, а на третьей строчке расположилась игра Pokemon GO, которая стала одним из основных хитов уходящего года.
Четвертую и пятую позицию заняли сервисы одной компании - приложения Instagram и программа Facebook. Гугловский YouTube оказался на шестой позиции, а следом - Google Maps. В десятку лучших попали приложения Pandora, Netflix и Spotify Music.
Представители App Store назвали лучшие, по их мнению, приложения для iPhone. Самым главным открытием года стала программа от российских разработчиков Prisma. Лучшей игрой для iPhone признали Clash Royale.
URL: http://www.24.kg/tehnoblog/41167/