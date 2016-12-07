Apple раскрыла список лучших в 2016 году приложений для смартфонов

Компания Apple составила ежегодный рейтинг самых скачиваемых платных и бесплатных программ за последние 12 месяцев. Об этом сообщил Life.

Самым популярным в мире приложением оказался сервис для обмена фотографиями и видео Snapchat, который в 2015 году занимал лишь пятое место в рейтинге.

Следом идет Messenger от Facebook, а на третьей строчке расположилась игра Pokemon GO, которая стала одним из основных хитов уходящего года.

Четвертую и пятую позицию заняли сервисы одной компании - приложения Instagram и программа Facebook. Гугловский YouTube оказался на шестой позиции, а следом - Google Maps. В десятку лучших попали приложения Pandora, Netflix и Spotify Music.

Представители App Store назвали лучшие, по их мнению, приложения для iPhone. Самым главным открытием года стала программа от российских разработчиков Prisma. Лучшей игрой для iPhone признали Clash Royale.