YouTube-2016: 10 самых популярных видео

Видеохостинг YouTube представил десятку самых популярных видео 2016 года. Об этом сообщил портал The Verge.

Из них не все знакомы пользователям русскоязычного YouTube.

10. Апокалипсис сегодня

Десятку популярных роликов открыло видео канала Cabot Philips. Два американца внушили сестре, возвращавшейся домой от стоматолога, что за время ее отсутствия в стране случился зомби-апокалипсис. В ход пошли заранее записанные предупреждения по радио, SMS и голосовые сообщения от родителей. Судя по тому, как девушка реагировала на вопросы братьев, она все-таки поверила.

9. Золотой полет

На предпоследнем месте оказалось видео, где зритель может узнать, каково летать первым классом авиакомпании Emirates. Блогер Кейси Нейстат отправился из Дубая в Нью-Йорк первым классом компании Emirates, минимальная цена билета - более $21 тысячи. На борту лайнера у путешественника оказывается все, что поможет комфортно скоротать 14-часовой полет: выдвижной мини-бар, большой телевизор, кресло-кровать, внушительный выбор блюд, душевая кабина и многое другое.

8. Дональд Трамп глазами Джона Оливера

Сатирическая видеозарисовка ведущего шоу Last Week Tonight Джона Оливера, посвященная тогда еще кандидату в президенты США Дональду Трампу. Отзыв получился, как полагается жанру, далеко не лестный. Трамп в представлении ведущего оказывается «лицемером», «бизнесменом-неудачником» и так далее.

7. Ченнинг Татум в образе Бейонсе

Седьмое место досталось пародийному выступлению актера Ченнинга Татума в эфире шоу Lip Sync Battle. Он отыграл танцевальный образ певицы Бейонсе в клипе Run the World (Girls).

6. Трюки с бутылками воды

Команда Dude Perfect опубликовала видео, в котором показала трюки с бутылками воды различной емкости. Участники не искали легких путей и всячески усложняли задания: например, забить бутылку воды в лунку для гольфа, забросить на высокую стремянку или так забросить бутылку в мини-кольцо для баскетбола, чтобы она приземлилась на доску для скейтборда.

5. America's Got Talent

Победительница 11 сезона шоу America's Got Talent 12-летняя Грейс Ван дер Вал покорила зрителей и судей, исполнив на гавайской гитаре оригинальную песню I Don't Know My Name.

4. Роналдуи alter ego

Накануне чемпионата Европы по футболу Nike выпустил ролик с португальцем Криштиану Роналду: по сюжету он сталкивается в ходе матча с подростком. Придя в сознание, оба понимают, что поменялись телами (но не мастерством). Португалец в облике подростка должен помочь школьной команде пройти путь до сборной Англии, подавая пример трудолюбия и упорства.

3. Что внутри хвоста гремучей змеи

Ролик для любителей зоологии. Канал What's inside («Что внутри») опубликовал сюжет What's inside a Rattlesnake Rattle?, в котором отец с сыном вскрывают купленный на торговой площадке ebay хвост гремучей змеи и рассказывают, что там внутри и почему змея получила такое название.

2. Pen Pineapple Apple Pen

В конце лета японский музыкант и диджей Кацухико Косака под псевдонимом Piko-Taro выпустил незатейливый видеоклип на песню под названием Pen Pineapple Apple Pen. Видео быстро приобрело вирусную популярность и породило немало пародий.

В композиции рассказывается драматичная история о том, что если соединить ручку и ананас, а потом яблоко и ручку, то получится «ручко-ананасово-яблочная ручка».

28 октября песня попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая короткая композиция, вошедшая в чарт лучших песен музыкального издания Billboard.

1. Автомобильное караоке Адель

На вершине хит-парада YouTube - выпуск шоу Джеймса Кордена. В «автомобильном караоке» участвовала британская певица Адель. Неоднократная обладательница достижений из Книги рекордов Гиннеса продемонстрировала в неформальной обстановке вокальные данные, исполнив свои песни Hello, Someone Like You, All I Ask, Rolling in the Deep, кавер-версии на творчество Spice Girls и Ники Минаж.