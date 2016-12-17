Появились смарт-часы с функцией телефона

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Объявлен старт продаж новых смарт-часов No.1 G7, совмещающих в себе функции телефона. Об этом сообщила «ТехноРеволюция».
Как отмечается, у часов 1,54-дюймовый дисплей, 128 МБ оперативной памяти и 64 МБ встроенной. Они поддерживают карты памяти microSD объемом до 8ГБ. Аккумулятор емкостью 380 мАч, есть слот для одной microSIM-карты.
Смарт-часы снабжены датчиком пульса, шагомером, гироскопом, сенсором освещенности. Их вес
URL: http://www.24.kg/tehnoblog/41808/