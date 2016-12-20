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Смартфон Ulefone Armor заморозили и сбросили с 30-метровой высоты

20/12/16 13:27, Бишкек – ИА «24.kg»

Компания Ulefone продолжает проверять новый смартфон Armor на прочность самыми невероятными способами. Ранее его заливали бетоном и даже окунали в соленое море, а в новом тесте подверглись проверке прочность и защита от воды, рассказывает «ТехноРеволюция».

 

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Аппарат заморозили в глыбе льда и сбросили с 30-метровой высоты. Как обычно, это сняли на камеру.

 

Ulefone Armor защищен от воды и пыли по стандарту IP68 и выполнен в ударопрочном корпусе.

 

Для теста Ulefone Armor опустили в емкость с водой и на сутки поместили в морозильную камеру. На следующей день его достали в глыбе льда и сбросили с 30 метров.

 

 

Лед, как и ожидалось, разлетелся на куски, а смартфон пережил падение без единой царапины, чему удивились даже представители компании.

 

Стоит отметить, что после суток пребывания в морозильной камере аппарат остался в рабочем состоянии.

 

Кстати, схожий тест проходил и Samsung Galaxy Note 7, который имел защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и новейшее закаленное стекло Gorilla Glass 5.

 

URL: http://www.24.kg/tehnoblog/41960/

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