WhatsApp может ввести новую функцию редактирования сообщений

Мобильный мессенджер WhatsApp планирует ввести новую функцию: пользователям позволят редактировать отправленные сообщения. Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте инсайдера WABetaInfo.

На данный момент в приложении можно удалять сообщения только на устройстве отправителя. Вероятнее всего, нововведение позволит редактировать текст, и в том случае, если адресат еще не прочитал послание, он не увидит первоначальный вариант.

Некоторые источники сообщают, что изменить можно будет не только текстовое послание, но и медиафайлы. Новую возможность уже добавили в бета-версию, но пока неизвестно, когда все пользователи смогут получить к ней доступ.