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WhatsApp может ввести новую функцию редактирования сообщений

21/12/16 11:22, Бишкек – ИА «24.kg»

Мобильный мессенджер WhatsApp планирует ввести новую функцию: пользователям позволят редактировать отправленные сообщения. Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте инсайдера WABetaInfo.

 

 

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На данный момент в приложении можно удалять сообщения только на устройстве отправителя. Вероятнее всего, нововведение позволит редактировать текст, и в том случае, если адресат еще не прочитал послание, он не увидит первоначальный вариант.

 

Некоторые источники сообщают, что изменить можно будет не только текстовое послание, но и медиафайлы. Новую возможность уже добавили в бета-версию, но пока неизвестно, когда все пользователи смогут получить к ней доступ.

URL: http://www.24.kg/tehnoblog/42038/

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