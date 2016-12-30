RSS
facebookfacebookgoogale+
Выборы в горкенеш: что победители пообещали Бишкеку
Маленькое пособие? Это ваши личные проблемы
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 30 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 13:16
НОВОСТИ ДНЯ:
Техноблог
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Соцсеть «ВКонтакте» запускает сервис с самоуничтожающимися публикациями

30/12/16 13:01, Бишкек – ИА «24.kg»

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новый сервис – «Истории». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

 

Как отмечается, функция позволяет делиться с подписчиками фотографиями и короткими видео без публикации их на странице. Как сообщили в соцсети, записи можно посмотреть в блоке под новостями в течение суток после их публикации. Затем они автоматически удаляются.

 

 

«Вы можете делать фотографии или снимать видеоролики до 12 секунд. Добавьте граффити, стикеры или текст, расскажите о том, что вы делаете сейчас, или поздравьте друзей с наступающими праздниками», - пояснил руководитель мобильных продуктов «ВКонтакте» Михаил Болдов.

 

Сервис доступен в мобильных приложениях для iOS и Android.

 

«Истории» - аналог функции Stories в соцсети Instagram.

URL: http://www.24.kg/tehnoblog/42630/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ