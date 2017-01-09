RSS
facebookfacebookgoogale+
Индия - Кыргызстан. Дружба со сказочной страной
На заметку: как правильно разговаривать с милиционерами
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 10 января 2017 года. Вторник. Бишкекское время 13:52
НОВОСТИ ДНЯ:
Техноблог
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Легендарная Nokia возвращается на рынок с новым смартфоном

9/01/17 13:02, Бишкек – ИА «24.kg»

Компания HMD Global, обладающая эксклюзивными правами на торговую марку Nokia, отметила возвращение всемирно известного бренда на рынок моделью в цельнометаллическом корпусе - Nokia 6 под управлением ОС Android.

 

Анонсированная в Китае новинка оснащена 5,5-дюймовым изогнутым по краям дисплеем с разрешением Full HD, защищенным от царапин прочным стеклом.

 

 

Перечень характеристик смартфона включает восьмиядерный процессор с графическим ускорителем. У него 4 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 64 Гб с возможностью расширения картами microSD до 128 Гб.

 

Nokia возвращается: кнопочные телефоны без Интернета, но очень дешевые

Подробнее

Есть два слота для SIM-карт, GPS, сканер отпечатков пальцев, два динамика, усилитель аудиосигнала. Аппарат обладает поддержкой технологии объемного звука. Имеется разъем для наушников, порт Micro-USB, акселерометр, электронный компас, гироскоп, датчики освещенности и приближения.

 

Смартфон Nokia 6 оснащен основной 16-мегапиксельной камерой и фронтальной 8-мегапиксельной камерой для селфи.

 

Несъемная батарея емкостью 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки обеспечивает до 18 часов автономной работы в режиме разговора, до 22 часов воспроизведения музыки и до 32 дней «жизни» в режиме ожидания.

 

 

Смартфон Nokia 6 будет доступен в Китае в первой половине 2017 года только у ретейлера JD.com по 1699 юаней ($245). О доступности в других регионах пока ничего не известно.

URL: http://www.24.kg/tehnoblog/42837/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ