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В новой версии WhatsApp добавили поиск GIF-изображений

13/01/17 13:54, Бишкек – ИА «24.kg»

Возможность использовать GIF в сообщениях появилась в мессенджере достаточно давно. Однако до сих пор пользователь мог лишь загружать уже имеющиеся в памяти устройства гифки или прибегать к помощи не очень удобных сторонних приложений, сообщил Life.

 

Найти нужную гифку в новой версии мессенджера можно с помощью кнопки эмодзи, расположенной слева от текстового поля. Так пользователь получает доступ к популярной библиотеке GIF-изображений Giphy. Возможен поиск по ключевым словам.

 

 

Фото: TheNextWeb.com

 

Обновленная бета-версия WhatsApp v2.17.6 включает и еще одно нововведение. Теперь пользователи могут отправить до 30 изображений или видеофайлов в одном сообщении. Сейчас действует ограничение: прикрепить к сообщению можно не более 10 медиафайлов.

  • Пока неясно, когда обновление с новыми функциями станет доступно всем пользователям в стабильной версии приложения.

URL: http://www.24.kg/tehnoblog/43137/

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