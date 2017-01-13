В новой версии WhatsApp добавили поиск GIF-изображений

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Возможность использовать GIF в сообщениях появилась в мессенджере достаточно давно. Однако до сих пор пользователь мог лишь загружать уже имеющиеся в памяти устройства гифки или прибегать к помощи не очень удобных сторонних приложений, сообщил Life.
Найти нужную гифку в новой версии мессенджера можно с помощью кнопки эмодзи, расположенной слева от текстового поля. Так пользователь получает доступ к популярной библиотеке GIF-изображений Giphy. Возможен поиск по ключевым словам.
Фото: TheNextWeb.com
Обновленная бета-версия WhatsApp v2.17.6 включает и еще одно нововведение. Теперь пользователи могут отправить до 30 изображений или видеофайлов в одном сообщении. Сейчас действует ограничение: прикрепить к сообщению можно не более 10 медиафайлов.
URL: http://www.24.kg/tehnoblog/43137/