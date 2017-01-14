Пять крутых опций Android, которые скрыты от пользователей

Операционная система Android славится большим числом настроек. В ней предусмотрена возможность изменения буквально любого аспекта поведения и внешнего вида оболочки. Однако некоторые из этих настроек скрыты от обычных пользователей. Секреты раскрывает «Лайфхакер».

В статье использованы скриншоты и опции из операционной системы Android 7.1. Хотя большинство описанных элементов должно присутствовать и в других версиях Android.

Как активировать опции для разработчиков

Несмотря на то что речь о настройках для разработчиков, не стоит пугаться. Некоторые из представленных опций пригодятся и обычным пользователям. По умолчанию они не отображаются в настройках, но это легко исправить.

Откройте настройки Android и перейдите в раздел «О телефоне».

Промотайте в самый низ. Найдите строку «Номер сборки».

Сделайте подряд семь быстрых тапов по этому элементу. В результате должно отобразиться уведомление о том, что теперь вы стали разработчиком, а в меню настроек появится соответствующий раздел.

Теперь о некоторых из открывшихся возможностей.

1. Разрешить сохранение на внешние накопители

Некоторые разработчики специально отключают в приложениях возможность установки на SD-карту. С помощью переключателя «Разрешить сохранение на внешние накопители» можно разрешить это независимо от желания разработчика.

Учтите, у разработчика может быть веская причина для запрета установки на внешнюю карту. Некоторые программы жестко привязаны к определенному месту и не будут работать, если они установлены не там, где планировал разработчик. Поэтому пользоваться функцией надо осторожно.

2. Включить многооконный режим

Многооконный режим - фишка последних версий операционных систем от компании Google. Однако для работы функции требуется не только правильная версия Android, но и поддержка в самих приложениях, о чем позаботились далеко не все разработчики.

С помощью опции «Изменение размера в многооконном режиме» можно использовать в данном режиме любые приложения.

3. Не выключать экран во время зарядки

Обычно смартфоны выключают экран во время бездействия для экономии заряда батареи. Однако в некоторых случаях эта функция не нужна. Например, если вы хотите использовать старый смартфон в виде настольных часов или в автомобиле в качестве навигатора.

Опция «Не выключать экран» позволит смартфону пребывать в активном режиме все время, пока он подключен к зарядному устройству.

4. Ускорить системные анимации

Это одна из самых полезных опций, позволяющая добиться значительного визуального ускорения работы Android. Дело в том, что некоторые производители в погоне за вау-эффектами слишком перегружают операционную систему красивой анимацией.

В этом разделе опций для разработчика можно самостоятельно задать время их отображения или отключить. В результате будет казаться, что система начала просто летать.

5. Переключиться в черно-белый режим

Если в устройстве используется AMOLED-экран, то количество отображаемых цветов действительно имеет значение для экономии батареи. Чтобы протянуть еще больше на остатках заряда, просто активируйте монохромный режим. Данная опция тоже скрывается в настройках для разработчика и называется «Имитировать аномалию».